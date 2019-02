Pere Segura, relleu de Josep de Poblet al capdavant del PDECat a Vila-seca

Nou dies després que Josep Poblet anunciés que deixava la política i per tant, renunciava a ser candidat del PDECat per revalidar l'alcaldia de Vila-seca (Tarragonès), ja se sap qui ocuparà el seu lloc. El relleu l'agafa Pere Segura, una de les possibilitats que và avançar NacióDigital fa uns dies. Segura va ser ratificat aquest dijous com a alcaldable durant l'Assemblea Local del PDECat, que es va celebrar a la seva seu al carrer Sant Antoni de Vila-seca. La proposta de l'executiva local va ser aprovada durant la trobada entre els membres del partit.Les primeres paraules de Segura com a candidat oficial varen ser que "l'única prioritat és Vila-seca i la seva gent" i també va manifestar que volia fer del municipi "un dels més rellevants de la regió i de Catalunya".

