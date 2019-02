Investiguen l'excap dels antiavalots dels Mossos per les càrregues de Girona del 6 de desembre

La CUP-Crida per Girona ha sol·licitat al govern gironí que es personi com a acusació popular en el procés judicial que hi ha obert per les càrregues dels Mossos contra manifestants independentistes que van tenir lloc el passat 6 de desembre a la ciutat , en el marc d’una mobilització de rebuig a l’acte que la ultradreta espanyolista havia convocat a la plaça U d’Octubre. L’actuació policial va provocar diversos ferits i va ser àmpliament qüestionada.El Jutjat d’Instrucció número 4 de Girona està investigant l’excap dels antiavalots dels Mossos, Carles Hernández, per la seva participació en les càrregues, tal com ha fet públic el portal Crític . Hernández va declarar davant del jutge el passat 15 de gener, pocs dies abans de deixar el càrrec de cap de la BRIMO i ser ascendit. En diverses imatges se’l pot apreciar intervenint directament en les càrregues i colpejant un manifestant amb una porra extensible.En el seu moment, la CUP va denunciar que l’actuació policial havia estat totalment desproporcionada, i van criticar que els Mossos es dediquessin a reprimir manifestants independentistes i antifeixistes, i a protegir l’acte ultradretà de Vox i Borbonia.Des de la formació consideren que el consistori ha d’implicar-se activament contra qualsevol vulneració de drets i llibertats a la ciutat, i per això al ple municipal del proper dilluns 11 de febrer, sol·licitaran que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en el cas. “Cal denunciar i combatre la repressió contra el moviment independentista, especialment quan té lloc a la ciutat, i l’Ajuntament no pot restar-ne al marge”, han conclòs.

Un dels ferits per l'actuació dels antiavalots dels Mossos el 6 de desembre. Foto: @CUPGirona.

