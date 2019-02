Vila, el proscrit

Santi Vila, que era conseller d'Empresa i Coneixement quan es van produir els fets d'octubre, va renunciar al càrrec just abans de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017. De fet, va ser un dels principals interlocutors tant del govern espanyol com del lehendakari Iñigo Urkullu per intentar convèncer Carles Puigdemont de convocar eleccions. Amb tot, Vila va estar fins al darrer moment al Govern i va participar de la presa de decisions de l'1-O, motiu pel qual tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat demanen per a ell set anys de presó per desobediència i malversació.Vila és un dels pocs dirigents que estan en llibertat. De fet, va passar una sola nit a la presó, la del 2 de novembre del 2017, fins que va pagar la fiança imposada. Des d'aleshores, no ha mantingut cap contacte amb els seus excompanys de Govern que estan empresonats i no els ha anat a visitar. De fet, políticament s'ha anat distanciant de l'independentisme i dels seus dirigents i ha estripat el carnet del PDECat. Ha publicat un llibre molt crític amb les decisions que es van prendre durant els fets d'octubre, ha explicat amb cruesa les pugnes internes i ha arribat a dir que no es pot considerar que siguin presos polítics. Vila ha acabat enterrant les aspiracions de mantenir-se en la primera línia de la política malgrat ser ara un dels referents dels partidaris de la tercera via.A continuació, tres articles clau per entendre el paper de Santi Vila durant el judici:

