Dia anuncia l'acomiadament de 2.100 treballadors després d'un any nefast

El consell d'administració de la cadena de supermercats Dia ha acordat l'acomiadament d'un màxim de 2.100 treballadors després de tancar el 2018 amb unes pèrdues de 352,58 milions d'euros, davant del benefici de 101,20 milions d'euros registrat un any abans. La mesura afecta l'empresa mare i la filial Twins Alimentación. El grup té 42.000 treballadors."En el marc i com a resultat del procés d'anàlisi de la situació de les societats Dia i la seva filial Twins Alimentación s'ha acordat que es procedeixi a l'inici d'un procediment legal d'acomiadament col·lectiu per Dia i Twins que contempli l'extinció d'un màxim de 2.100 contractes de treball, subjecte al compliment dels requisits i procediment legalment previstos", ha assenyalat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).Per aquest motiu, ha acordat que es comuniqui als representants dels treballadors (o, si escau, als treballadors) la intenció d'iniciar un període de consultes per al desenvolupament del citat acomiadament col·lectiu a Dia i Twins.Així mateix, una vegada completat el procés de disseny i formulació del Pla de Negoci que serà presentat aquest divendres, el consell d'administració considera que la Comissió d'Estratègia constituïda a principis de l'exercici 2018 ha complert els seus objectius, i ha procedit a la seva dissolució.Dia va aconseguir una xifra de negoci de 7.288,8 milions d'euros el 2018, davant dels 8.217,67 milions d'euros d'un any abans.La cadena de supermercats ha presentat els seus resultats la mateixa setmana en què LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhail Fridman, que posseeix el 29% de la companyia ha presentat una opa sobre la companyia a 0,67 euros per títol.

