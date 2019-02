Bosch reclama a Sánchez un relator pel diàleg «com més internacional millor»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha reclamat aquest divendres "coratge polític" al president espanyol, Pedro Sánchez, i que no es deixi "arrossegar pels que només agiten la bandera, parlen de traïció" i acusen de "terroristes" als independentistes. El conseller ha assegurat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que el relator ha de ser una persona "neutral i amb molta experiència" i s'ha mostrat partidari de que sigui algú "extern", "com més internacional millor"."És de sentit comú", ha remarcat, avisant Sánchez que no caigui en "l'error històric" d'aliar-se amb PP, Cs i Vox. Segons Bosch, si el president espanyol "es deixa arrossegar per Vox i els seus socis estarà fent un mal favor a allò que va dir al Tribunal Europeu de Drets Humans que defensava: la democràcia espanyola i la independència judicial".De fet, el conseller ha criticat que el president espanyol anés a Estrasburg per defensar la democràcia a Espanya, un fet que ha considerat "insòlit" i "al·lucinant". Per Bosch, que l'Estat surti a l'exterior a explicar que és una democràcia implica que "el món dubta, perquè si no, no caldria".Bosch ha dit que la campanya de "propaganda" del govern espanyol, Espanya Global, no funciona amb la premsa internacional, que l'1-O va cobrir el referèndum des de Catalunya. "No són dues veritats, n'hi ha una: no hi va haver violència per part dels organitzadors, van ser els cossos de seguretat de l'Estat", ha insistit Bosch, en referència a les acusacions de fake news del ministre Josep Borrell sobre el dia del referèndum.El conseller ha dit que seguirà viatjant arreu d'Europa, i ha mencionat ciutats com París, Brussel·les, Roma o Ginebra com alguns dels seus propers destins. A més, també ha dit que té intenció d'anar als Estats Units més endavant.Bosch ha posat en dubte que el govern del PSOE tingui voluntat de pactar els pressupostos amb els independentistes. "No veig voluntat d'asseure's a la taula a parlar de tot", ha dit, afirmant que el diputat republicà Joan Tardà els ha avisat que "no el truquen" per parlar dels comptes. "Jo veig, més aviat, una mica de teatre", ha lamentat Bosch.Segons el conseller, "el govern espanyol s'ha de moure" i oferir una "solució democràtica" i el fi de la repressió per aconseguir l'aval independentista als comptes, que ha recordat que són la peça legislativa més important d'un executiu.

