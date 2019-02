Entitats ultraespanyolistes convoquen el 17 de febrer una manifestació a Barcelona contra Sánchez

Diverses entitats espanyolistes -majoritàriament, situades a la ultradreta- han convocat per al proper 17 de febrer una manifestació a Barcelona en contra del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una setmana després de la concentració a Madrid també cpntra el president espanyol i el diàleg del seu executiu amb Catalunya. La marxa s'ha convocat a les 11.30 hores, a la plaça Urquinaona.A través d'un comunicat, les entitats convocants han anunciat també el seu suport a la protesta convocada per Cs, PP i Vox per aquest diumenge a Madrid. Els signants del comunicat fan una crida a partits polítics i totes les entitats a sumar-se a la manifestació de Barcelona.Entre les entitats convocants hi ha Convivència Cívica Catalana, Coordinadora per Tabarnia, Somatemps, Empresaris de Catalunya, Espanya i Catalans, Los de Artós, Profesores por el Bilingüismo i Españoles de a pie, entre d'altres.

