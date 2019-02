Foment millorarà l'accés a l'AP-7 des d'Alcanar i Vinaròs

El Ministeri de Foment ha fet públic el projecte d'ampliació i reordenació dels accessos del tram de la carretera N-238 entre la variant de l'N-340 de Vinaròs i l'enllaç de l'AP-7. L'obra, que havia estat reclamada per la Generalitat Valenciana per millorar l'accessibilitat a l'autopista, abastarà un tram de 6,5 quilòmetres i les connexions amb la carretera CV-11 i la CV-101, que dona accés al municipi d'Alcanar (Montsià)El vial passarà a tenir dos carrils de 3,5 metres d'amplada, voravies d'1,5 metres i bermes d'un metre. També es renovarà la connexió amb la CV-101, amb un enllaç tipus peses i es millorarà parcialment el de l'AP-7. En total, es preveuen estructures, a banda dels enllaços també l'encreuament amb el barranc de la Barbiguera.Actualment, per la N-238 hi circulen uns 8.900 vehicles cada dia, uns 1.400 dels quals són pesants, segons les dades recollides a finals de 2018.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor