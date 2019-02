​Processen un imam que exercia a Barcelona per agressió sexual a un menor

Un imam que exercia a Barcelona ha estat processat per la presumpta agressió sexual a un menor al que hauria penetrat analment, segons recull El Periódico . El fet hauria tingut lloc en una mesquita al carrer Almerara Alta, que el jutge situa com a responsable civil subsidiari, l'abril del 2017.La Fiscalia ha d'emetre ara l'escrit d'acusació. El jutge relata que el presumpte agressor va intentar dues vegades sense èxit la penetració, però que finalment a la tercera ho va aconseguir. A més, afegeix que el fet es podria haver repetit dies més tard.El menor, que aleshores tenia 13 anys, va explicar el que passava als seus pares el juliol del mateix any. En exàmens forenses posteriors es va determinar que el nen patia seqüeles psíquico-físiques.

