L'ACA desaconsella la celebració del Doctor Music a Escalarre

L’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha informat desfavorablement sobre la celebració del Doctor Music Festival a Escalarre (el Pallars Sobirà), segons ha pogut saber. Ara s'obre un període de 10 dies en el qual les parts implicades -organitzadors i ecologistes- podran presentar al·legacions i que haurà de resoldre la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).Ipcena i Rius amb Vida havien exigit ahir dimecres a l'ACA que "no dilatés més temps" l'emissió de la proposta de resolució per avalar o no que la pròxima edició del Doctor Music Festival es pugui celebrar als prats d'Escalarre on està prevista.Els ecologistes consideraven que el pronunciament havia de ser desfavorable pel fet que part de la zona del recinte del festival "es troba en zona inundable" o bé en zona de "flux preferent", i més encara si es té en compte que la promotora "no va presentar cap document d'al·legacions" durant el tràmit d'audiència després dels canvis sol·licitats per l'ACA a l'organització per garantir la seguretat dels assistents.Ipcena i Rius amb Vida adverteixen del "risc" d'una possible avinguda dels rius, però especialment per "l'aigua, fang i roques" que podrien arribar fins la zona del festival, procedents dels barrancs propers, en cas que caigués un important volum de pluja en poca estona. A més, també denuncien que una part del recinte del festival afectaria espais naturals protegits.Un cop emès el pronunciament de l’ACA i informades totes les parts, aquestes podran presentar-hi al·legacions. Posteriorment, l’Agència Catalana de l'Aigua haurà d'elevar la proposta de resolució a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que serà qui haurà d'emetre la resolució definitiva i, per tant, autoritzar o no la celebració del festival.

