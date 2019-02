​La fiscalia arxiva les diligències contra l'alcalde de Valls per l'1-O

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les diligències d'investigació obertes contra l'alcalde de Valls, Albert Batet, per la seva possible col·laboració en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Segons la resolució que el mateix Batet ha fet pública a les xarxes, la fiscal conclou que "no s'ha pogut determinar, ni fins i tot de forma indiciària, que l'investigat hagi dut a terme cap actuació delictiva en relació amb el referèndum il·legal convocat per la Generalitat". En una piulada, el també portaveu de JxCat ha expressat que "triga més o triga menys, però les farses politicojudicials acaben caient pel seu propi pes".En la seva condició d'aforat com a diputat al Parlament, Batet va ser citat a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya per haver signat decrets d'alcaldia a favor del referèndum. La compareixença es va produir el 20 de setembre del 2017 i el batlle de Valls es va acollir al dret de no declarar. Com que no va trobar indicis, la fiscalia va arxivar les diligències el 17 de desembre passat. Tot i això, la notificació no s'ha materialitzat fins aquest dijous.Pel que fa a la resta d'alcaldes del Camp i l'Ebre investigats, la Fiscalia del Tribunal Suprem ja va arxivar les diligències contra l'aleshores alcalde de Tortosa i diputat al Congrés, Ferran Bel. Per la seva banda, la Fiscalia de Tarragona també ha tancat els casos contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit. Per contra, ha enviat al jutjat d'Amposta les diligències obertes contra el batlle de la Ràpita, Josep Caparrós.

