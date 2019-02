Dos exalumnes d'una escola de Montgat denuncien abusos sexuals d'un professor de religió

Dos exalumnes de l'escola Mireia de Montgat (Maresme) han denunciat públicament en les darreres hores haver estat víctimes d'abusos sexuals comesos per un professor de religió que va morir fa uns anys. El primer dels dos, en un cas avançat pel digital El Nacional , va fer públic el fet ahir a través de Facebook després que l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, minimitzés fets semblants de dos capellans de la seva diòcesi.La presumpta víctima explicava que el mestre de religió es va masturbar davant seu almenys en dues ocasions durant el curs comprès entre el 1984 i el 1985, quan ell tenia 14 anys. Avui, un altre alumne d'aquell col·legi ha explicat a El Periódico que va ser víctima de tocaments del mateix mestre un any abans, quan en tenia 17.Al missatge de Facebook, la primera víctima relata que el professor de religió, que li feia de tutor, li va demanar per xerrar amb ell en una habitació. "Només d'entrar, ell m'abraça. Fa olor a una colònia antiga, de vegades encara l'oloro", recorda. El relat continua amb tota la cruesa: "Ell seu al sofà i em fa seure a sobre de les seves cames mirant a la paret, mirant al nen Jesús. No el veig, només sento un soroll estrany i penso... "què collons fa?". Miro de girar-me, però ell m'aguanta el coll i no em deixa. S'està masturbant... el mestre de religió. Quin fàstic. Em marejo... la seva olor és penetrant i es barreja amb altres flaires...".Arran d'aquest cas, la segona víctima s'hi ha posat en contacte aquest dijous, segons explica El Periódico, per donar-li suport i per fer públic també el seu cas. Recorda que "el dia dels abusos" el mestre de religió i tutor el va dur a una sala del col·legi per parlar amb ell sobre el curs, que no li anava bé. Diu que un cop allà, el mestre li va posar la mà a la cama tres vegades, la tercera amb clara intenció de pujar amunt fins als genitals, segons el relat de la presumpta víctima.D'aquella escena en recorda, sobretot, la "fredor" del suposat depredador sexual. Segons les víctimes, en aquella època l'escola pertanyia a l'Opus Dei. El 1990, però, va canviar de mans, i els nous propietaris han afirmat avui que no tenien coneixement de cap dels dos casos. Han afegit que han obert una investigació.

