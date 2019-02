Cunillera assegura que el PSOE està «determinat» perquè el diàleg amb Catalunya no es trenqui

La delegada del govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat que el seu executiu està "absolutament determinat" perquè el diàleg amb Catalunya "no es trenqui". En aquest sentit, ha reblat que "hi ha polítics que volen ser presidents del govern d'Espanya que estan dedicats a incentivar la rancúnia" i que aquest és un "camí", el de la "confrontació", que no seguiran.En el marc d'una visita a la Seu d'Urgell aquest dijous, també s'ha referit a la mobilització convocada a Madrid contra Pedro Sánchez i ha mostrat la seva "sorpresa" pel lloc triat per fer la concentració. "A la plaça Colón, on anaven els bisbes acompanyats dels mateixos que aniran diumenge que ve a protestar contra les lleis de drets civils de Zapatero, gràcies a les quals algun dirigent que diumenge es manifestarà s'ha pogut casar amb el seu company", ha dit.

