Un exalumne d'una escola de Montgat denuncia abusos sexuals d'un professor de religió

Una escola de Montgat (Barcelona) ha iniciat una investigació davant les manifestacions d'un exalumne sobre presumptes abusos fa 35 anys, ha informat el centre en un comunicat enviat a les famílies. Un exalumne ha fet públic en les xarxes socials que el professor de religió entre els anys 1984 i 1985 es va masturbar davant seu quan tenia 14 anys, ha publicat ElPeriódico L' Escola Mireia ha enviat una comunicació a les famílies en què assegura que, sense saber si l'acusació és certa o no, es mostra consternada i rebutja qualsevol tipus d'abús. Ha remarcat que l'actual direcció va prendre possessió del seu càrrec en 1990 amb el canvi de propietat i en cap moment fins avui havia estat coneixedora d'aquests fets, i ha iniciat un "procés immediat de recerca professional per la importància i gravetat de les afirmacions" .L'escola ha dit que només ha pogut constatar que el professor va morir fa uns anys i que membres que formaven part de l'Associació de Pares d'Alumnes afirmen "no haver tingut mai notícies d'aquesta situació".Ha remarcat que es tracta de "moments difícils" perquè el nom i prestigi de l'escola es poden veure afectats, ha agraït els missatges de suport, i ha subratllat que la direcció ni les persones que formen part de la comunitat educativa són responsables de qualsevol fet o situació que s'hagi pogut donar amb anterioritat.

