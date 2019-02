Felipe González creu que no calen relators i lamenta la «degradació» del Congrés i el Parlament

L'expresident del govern espanyol Felipe González ha considerat aquest dijous que no calen relators per solucionar la crisi entre Catalunya i Espanya, i s'ha mostrat preocupat pel que ha considerat la "degradació institucional" que s'està vivint. Ho ha dit atès que tant l'executiu espanyol com el català intenten interferir, al seu parer, en el funcionament ordinari dels partits."Per a què necessitem una taula de partits decidida per un executiu que no permet funcionar el Parlament?", s'ha preguntat l'expresident en al·lusió a les peticions del Govern de Quim Torra. González es mostra afí, així, a les tesis de Ciutadans, que rebutja acudir als espais de diàleg entre les diverses forces polítiques catalanes i subratlla que el lloc per confrontar idees és el Parlament.González s'ha mostrat a favor del diàleg "sobretot davant la crispació i l'insult", però ha subratllat que cal definir-ne "el perímetre". Per a ell, aquest límit són la Constitució, l'Estatut i l'ordenament jurídic. "Si no –ha afegit- el que es fa és un diàleg de sords".A través d'un vídeo difós per la Fundación Felipe González , l'expresident ha afegit, a més, que aquest diàleg ha de tenir lloc al Parlament i al Congrés dels Diputats, i s'ha mostrat molt crític amb les taules entre partits que proposa l'executiu de Quim Torra. Alhora, ha donat suport als partits que no hi acudeixen, com ara Ciudadanos i el PP."És un joc molt delicat en què l'executiu de part i part interfereix en l'autonomia dels partits", ha considerat González, que ha afegit que, potser, el que es pretén amb aquestes taules és "degradar institucionalment" el valor del Parlament i del Congrés.Finalment, González també s'ha referit a l'escalada verbal que, arran de la qüestió del relator, protagonitzen aquest dies partits com el PP i Ciudadanos. "En la vida en general i en la política en particular, tot allò exagerat és ridícul. I aquí estem superant els límits del circ i estem entrant en un aquelarre que Espanya no es mereix", ha afirmat l'expresident espanyol. "Creiem en una Espanya de ciutadans, no en una Espanya d'enfrontaments de nacionalismes irredempts", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor