Carta abierta a los manifestantes de la plaza Colón

Ellos tienen sus intereses y no les haré ni reflexionar, ni cambiar de opinión ni preguntarse nada sobre lo que están haciendo. Escribo esta carta para ti, ciudadano de a pie, que te estás planteando ir el próximo domingo a la Plaza Colón a manifestarte contra "la traición de Pedro Sánchez" y los "separatistas", como explica el diario ABC.en las calles para defender aquello en lo que crees. Creo que en eso podemos estar de acuerdo.Obviamente, estamos de acuerdo en eso, pero por motivos absolutamente contrarios: yo creo que Sánchez es un desastre porque no escucha a la gente que aquel día fuimos a votar, y tú crees que es un desastre porque opinas que nos escucha demasiado. "Sánchez se está rindiendo a los independentistas", piensas. Ya te digo, te aseguro, te confirmo que los independentistas -y los que no lo son pero creen que Catalunya ha de tener derecho a hacer un referéndum- creen que Pedro Sánchez les está tomando el pelo.cosas como que "a los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal" (Abascal); que "Sánchez vende el país a los separatistas" (Rivera); o que "lo que plantea el secesionismo es la agenda de Batasuna" (Casado). Muy bien. Yo creo que eso no es así, pero eres libre de creerlo y de ir a gritar consignas contra Torra, contra "los golpistas", contra Puigdemont o contra Junqueras. Eres libre de pedir a gritos un 155 indefinido y eres libre de pedir muchos años de prisión para los presos independentistas. ¿Pero has pensado si eso servirá para algo?independentistas. ¡Más de dos millones! Y la pregunta es: ¿de verdad creéis que cargando contra unos pocos representantes haréis desaparecer a más de dos millones de personas? ¿De verdad creéis que haciendo lo que dicen Casado, Rivera y Abascal se va a solucionar algo? Sé que pensamos diferente y que podríamos discutir muchas cosas, pero hay una realidad objetiva que seguirá ahí hagáis lo que hagáis el domingo: más de dos millones de personas, con sus sueños, con sus anhelos, con sus preocupaciones y con sus derechos seguirán allí. Y grábate esto que te digo: no van a desaparecer.. ¿Entonces, qué salida queda? Me dirás que esta: Código Penal, que los presos estén presos durante años y que el gobierno de Torra sea destituido. Pero los más dos millones, como te decía, seguirán ahí, intactos. ¿De verdad crees que no hay nada que hablar con esos más de dos millones de personas? Si no hay nada que hablar pero esos más de dos millones van a seguir ahí, ¿que están proponiendo Casado, Rivera y Abascal? ¿Meterlos a todos en la cárcel? Eso es matemáticamente imposible. ¿Entonces, qué? ¿Aplastarlos? ¿Cómo? ¿Silenciarlos a todos para siempre? ¿Cómo? ¿Prohibiendo para siempre el derecho de manifestación en Catalunya? Eso no se puede hacer. ¿Prohibiéndoles votar? Para poder hacer eso hay que instaurar una dictadura.Independientemente de lo que pienses del movimiento independentista, hay otra realidad objetiva que no puedes negar: en todo el proceso independentista no ha habido ni un solo muerto, ni un solo disparo, ni una sola bomba. Nada. ¿Por qué no se puede entablar “ningún tipo de diálogo” con ese movimiento? Si lo piensas bien, pidiendo que no se hable con ese movimiento, en realidad, estás diciendo que la única opción que queda es acallar por la fuerza a más de dos millones de personas. Y eso tiene dos problemas: el primero, que no va a funcionar. El segundo, que si quieres la "unidad de España", en vez de ser más de dos millones, serán más de tres. Y no podréis ganar nunca. Una manifestación en contra del diálogo no solucionará nada, y solo puede traer sufrimiento. No piques.

