TMB senyalitza però no retira els elements amb amiant al metro

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha senyalitzat amb adhesius i cartells els punts de la xarxa de metro de Barcelona on encara hi ha materials amb amiant. L'empresa ho explica en un comunicat en què recorda que encara hi ha trens que en circulació que tenen rastres d'aquest mineral, concretament a la pintura antisoroll.L'amiant també és present en components del sistema elèctric amb alguna proporció d'amiant, en dependències tècniques i edificacions on hi hagi planxes o tubs de fibrociment.A més, el mineral també ha aparegut sota el revestiment del passadís de l’enllaç de Catalunya, entre les línies 1 i 3, al passadís d'enllaç de Passeig de Gràcia i a l’estació de Verneda. L'empresa insisteix que l'amiant és lluny de l'abast de viatgers i treballadors i que per tant no suposa cap perill per a la seva salut. Tot i això, algun dels 12 treballadors que han patit afectacions de salut, ho posen en dubte.Els cartells col·locats en aquests punts recorden als treballadors que no han de fer operacions que impliquin erosionar o trencar elements amb algun component d'amiant, ja que aquestes tasques només les poden dur a terme les empreses especialitzades.

