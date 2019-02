La màgia d'una bona comèdia

Fitxa de Lapònia Títol: Lapònia

Teatre: Club Capitol

Autoria i direcció: Cristina Clemente i Marc Angelet

Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas , Meritxell Calvo i Manel Sans

Escenografia: Sebastià Brosa, Paula Font, Paula Gonzàlez

Il·luminació: Sylvia Kuchinow

Un espectacle sobre fins a quin punt és necessària la mentida i la tradició? D’entrada sembla una d’aquelles històries que ja hem vist més d’un cop dalt d'un escenari. De vegades, amb fruïció; la majoria, patint-ne la insubstancialitat i l’estupidesa amb què ens tracten com espectadores.en família, diverses generacions, o amb colles d’amics i amigues, des d’adolescents fins als que ja tenen els fills crescudets. La clau és el text, que beu de la tradició propera a Yasmina Reza , impossible no pensar en Un deu salvatge com a punt de partida. Però Cristina Clemente i Marc Angelet se’n desmarquen passada la situació que fa d’espoleta, i de seguida construeixen un text intel·ligent., altres contra els arquetips culturals com que al nord són més educats i racionals que a la nostra Catalunya mediterràniament cridanera. I l’etern dilema: és necessària la mentida? O s’ha de dir sempre la veritat?gràcies a l’experiència d’Angelet i Clemente i també a unes interpretacions convincents d’uns personatges clarament dibuixats que actrius i actors s’han fet seus. Exquisidaa la cerca de l’equilibri i el consens amb encertada evolució cap a l’explosió. Divina, fins el punt que convenç amb una diadema de cérvols al cap, la reina de l’histrionisme de la peça. Intransigent innocència la de, servida en perfecte “katalonski” que fa les delícies del públic, mentre quedestaca pel gir i el distanciament dels seus darrers personatges de bandarra violent i ens brinda un pare de família sensible que s’emociona sense estridència.una iniciativa que s’ha materialitzat aquesta temporada capitanejada pel dramaturg i director Jordi Casanovas i el productor Carles Manrique. La seva intenció és defensar la qualitat de la dramatúrgia catalana actual, difondre-la localment i exportar-la internacionalment. De moment amb Immortal i ara amb Lapònia han triat molt bé.

