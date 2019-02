L'Autoritat Catalana de la Competència demana al Parlament no validar el decret que regula els VTC

Nou capítol en el conflicte entre el sector del taxi i el dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Ara és l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que s'ha posicionat en contra del decret aprovat pel Govern que estableix en 15 minuts el temps mínim de precontractació d'un VTC i ha demanat al Parlament que no el convalidi.Per l'ACCO, la regulació aprofundeix en la "dualitat regulatòria" i en la discriminació entre dos serveis "materialment idèntics" per debilitar la pressió que exerceixen empreses com Uber i Cabify. A més, defensa que suposa un "perjudici" per als usuaris.L'ACCO assegura que el decret impedeix als ciutadans beneficiar-se de les "innovacions tecnològiques" aplicades pels VTC, que qualifica com una alternativa "molt eficient i satisfactòria des del punt de vist de l'usuari".Els 15 minuts d'antelació requerits per contractar un servei suposaran, segons l'ACCO, un increment de l'aturada de taxis a mà alçada. Un tipus de contractació que l'ACCO titlla d'"ineficient" a nivell econòmic i mediambiental. L'ACCO conclou el comunicat demanant als poders públics que vetllin per l'existència dels dos sectors.L'Autoritat és un organisme autònom de caràcter administratiu i es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

