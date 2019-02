El Parlament rebutja supeditar el diàleg al reconeixement de l'autodeterminació

El Parlament ha rebutjat aquest dijous instar el Govern a aturar qualsevol diàleg polític amb l'Estat "que no tingui com a condició prèvia" el reconeixement del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, l'alliberament dels dirigents polítics empresonats, "el lliure retorn dels exiliats" i el "ple exercici" dels drets socials, civils i polítics.Els cupaires s'han quedat sols defensant la seva moció, que en aquest punt ha rebut el vot en contra de Cs, el PSC-Units, els comuns i el PPC, i l'abstenció de JxCat i ERC, que han apostat pel diàleg sense renunciar a cap via. El mateix sentit de vot s'ha produït en un punt que instava el Govern a "avançar unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació, desenvolupant sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques".De la moció se n'han rebutjat tres punts. Un dels quals instava el Govern a "desobeir el topall de dèficit" que fixen els pressupostos estatals i el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). En un segon, la CUP proposava garantir el dret a l'habitatge "expropiant-ne de buits en mans de grans tenidors" per crear un parc d'habitatge social; alhora que reivindicava un salari mínim de 1.200 euros en les contractacions públiques; plena igualtat salarial entre homes i dones i una reducció del mínim del 30% de les taxes universitàries.També s'instava a la Generalitat a "deixar de reprimir els moviment socials amb violència policial i actuacions judicials" i a retirar-se com a acusació particular en aquelles causes que "reprimeixin la dissidència política". En aquests tres punts, la CUP i els comuns han votat a favor, JxCat i ERC s'han abstingut i la resta hi han votat en contra.L'únic punt que ha arrencat la unanimitat a l'hemicicle ha estat el text que insta la Generalitat a "expulsar" de l'espai públic les expressions de feixisme, nazisme, masclisme, racisme i homofòbia. La resta de la moció, que ha rebut el suport dels grups sobiranistes i el no de Cs, PSC-Units i PPC, ha tirat endavant. D'aquesta manera s'insta també el Govern a elaborar una "cartografia de la repressió" a Catalunya des de l'1-O, a no generar "desmobilització social" sinó un "facilitador de les mobilitzacions", i a denunciar i "acusar l'Estat per la seva manca de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals".Durant el debat, el diputat de la CUP Carles Riera ha defensat el text que han presentat els cupaires, amb el diàleg i la polèmica per la figura del mediador com a rerefons. En aquest context, Riera ha advertit a JxCat i ERC que el diàleg es converteix ara en un "atzucac, un coll d'ampolla que impedeix que s'avanci" i per això ha reivindicat la unilateralitat i la desobediència com a condició prèvia per anar a un escenari de diàleg bilateral "eficient i eficaç".Des de les files republicanes, la diputada Irene Fornós ha advertit que mentre hi hagi una taula de diàleg ERC no serà "mai el primer d'alçar-se'n". "El balanç no és del tot positiu" en les converses amb l'Estat, ha admès Fornós. Però ha justificat el no d'ERC en aquest punt de la moció fent una reivindicació de la via del diàleg, sense renunciar a cap via, ha afegit. Per tot plegat, ha apostat per "crear les condicions necessàries" per tal que l'Estat s'avingui a posar sobre la taula el debat que esperen els independentistes.Al seu torn, des de JxCat, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, ha replicat als cupaires que la moció buscava "marcar perfil" per part de la CUP i "posar èmfasi en el que divideix" l'independentisme. "Sabem que les ofertes de diàleg no s'aguanten per enlloc, i segurament no les poden complir", ha afegit Costa en defensar que no volen renunciar tampoc cap via. En aquest context ha advertit també que alguns dels punts que defensa la CUP només es poden dur a terme en el marc d'una eventual Catalunya independent.El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha acusat l'independentisme de "degradar" la democràcia a Catalunya. I des del PSC-Units, el portaveu parlamentari adjunt, Ferran Pedret, ha admès que el diàleg de l'independentisme amb el govern de Pedro Sánchez afronta "enormes dificultats" pels plantejaments i per la possibilitat d'arribar a acords.Lucas Ferro, diputat dels comuns al Parlament, ha reivindicat el diàleg, no com un "mal menor per a l'estabilitat" governamental o per parlar de pressupostos, sinó com a "única via capaç de construir un futur amb millor i més democràcia". Mentre que el diputat del PPC Alejandro Fernández s'ha desmarcat de la moció i, irònic, ha aplaudit la CUP per presentar en cada ple mocions "per canviar el món".

