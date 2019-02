Ingressen al CIE dos dels sis detinguts que han quedat en llibertat per l'agressió sexual a Sabadell

Dos dels sis detinguts que aquest dijous han quedat en llibertat amb càrrecs per l'agressió sexual múltiple a una jove de 18 anys al barri de Can Feu (Sabadell), han ingressat al Centre d'Internament d'Estrangeria (CIE) de Barcelona. Ambdós tenien una ordre d'expulsió d'Espanya, segons han detallat fonts de la defensa.Els dos han estat traslladats directament des dels Jutjats de Sabadell, després de comparèixer per segon dia davant el jutge del Jutjat d'Instrucció número 2, a les instal·lacions que es troben a la Zona Franca de la capital catalana.Es dona la circumstància que el magistrat ha decretat mesures cautelars per aquestes sis persones que han quedat lliures: la retirada del passaport, tenen prohibit abandonar el territori nacional i han de fer compareixences periòdiques setmanals. Amb la qual cosa, en cas que culmini l'expedient d'expulsió, la Policia ho comunicarà prèviament al jutge perquè es pronunciï sobre si es pot dur a terme o segueix vigent la prohibició de sortir del país.

