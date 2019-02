El Parlament tomba la moció de Ciutadans contra les lleis de desconnexió

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous una moció de Ciutadans perquè la cambra es retractés de les anomenades lleis de desconnexió amb les quals es va emparar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La moció també indicava que s'avia d'acusar el Govern d'encoratjar "la revolta d'una part de la societat catalana".Els vots contraris de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP han tombat la iniciativa, que pretenia que el Parlament censurés la qualificació d'antidemocràtica, que des de l'executiu català s'ha donat al judici als líders sobiranistes al Tribunal Suprem. Ciutadans considera que el procés independentista i la seva col·lisió amb l'estat de dret "ha portat a la fractura social, ha degradat les institucions i ha provocat la fugida de més de 5.000 empreses". El PP ha estat l'únic grup que s'hi ha sumat.Per altra banda, la moció ha aconseguit el suport del PSC-Units en el rebuig a les lleis aprovades els dies 6 i 7 de setembre del 2017 i per requerir als grups independentistes que defensin els seus postulats dins de l'ordenament jurídic.La moció també atribuïa al sobiranisme haver creat "un ambient de por i coacció cap als funcionaris considerats discordants" amb la línia ideològica del Govern. A més, remarcava que l'executiu de Torra era continuista amb les actuacions de l'anterior, liderat per Carles Puigdemont, actualment a Bèlgica.Davant d'aquest plantejament, el diputat de la CUP Vidal Aragonés ha demanat a Ciutadans que aclareixi si el Govern de Quim Torra està desobeint: "Posi'ns el primer exemple de desobediència del Govern català, perquè aquest grup denuncia el contrari", des de l'inici de la legislatura.El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, i el diputat del PSC-Units Ferran Pedret han protagonitzat una encesa discussió, després que el representant socialista hagi acusat els diputats taronges d'"oportunistes, electoralistes i tant o més nacionalistes que els qui critiquen", en referència als independentistes."Estem farts de salvapàtries i patriotes. Desconfiem dels salvapàtries, normalment trituren les pàtries, la història n'està plena. I perquè quedi clar que es manifesten contra el nacionalisme i el populisme, ens convoquen a una manifestació nacionalpopulista a Colón, i això no és nacionalista", els ha etzibat. Carrizosa ha respost que el Govern actual és "un continuador del cop a la democràcia", i ha retret al Govern del PSOE que negociï amb la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor