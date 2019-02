El sorollós silenci de Cs davant el testimoni de Jenn Díaz

Algú pot explicar que CAP ÉSSER HUMÀ es quedi impassible davant la intervenció de la Jenn?? Els últims segons, trencant el seu propi silenci, han de desarmar a qualsevol PERSONA. No puc entendre la passivitat dels/les diputat/ades de @CiutadansCs @JnnDiaz, amb tu https://t.co/syzRqlnMZw — Sonia Andolz (@SoniaAndolz) 7 de febrer de 2019



Avui he vist al Parlament una escena massa dolorosa com per deixar-la passar. Després de la intervenció de @JnnDiaz com a supervivent de violència masclista hem arrencat un càlid aplaudiment, tot el plenari menys els diputats de @CiudadanosCs

Sou escoria. — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) 7 de febrer de 2019



Fixeu-vos en la gestualitat de @carrizosacarlos i @SoniaSierra02 Podeu justificar d'alguna manera el vostre no aplaudiment? 🤷🤷🤷 — Jesús Rodríguez (@albertmartnez) 7 de febrer de 2019

El testimoni de l'escriptori i diputada d'ERC Jenn Díaz , que ha revelat al faristol del Parlament que havia patit "violència masclista, física i psicològica", ha emocionat visiblement la resta de l'hemicicle, que ha esclatat en un emocionat aplaudiment al final de la intervenció de Díaz. Amb una sonora excepció: els diputats de Cs, la pràctica majoria dels quals no han aplaudit.Només dos dels parlamentaris de Cs, de fet, apareixen aplaudint després de la intervenció de Díaz. Tímidament. Dos homes, David Mejía i Jean Castel.El sorollós silenci dels diputats de CS no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on aquesta actitud s'ha denunciat en nombroses piulades.Alguns dels diputats de Cs no només han rebut en silenci la intervenció de Diaz, sinó que hi han reaccionat amb gestos de rebuig. És el cas del portaveu del grup, Carlos Carrizosa, el llenguatge corporal demostra sensació de nosa evident davant les paraules de Díaz, com han assenyalat també a les xarxes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor