El Suprem adverteix la Generalitat que haurà d'assumir el finançament de les escoles bressol

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de la Generalitat contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga el Govern a assumir el finançament de les escoles bressol d'una trentena de municipis. Amb aquesta decisió, el tribunal va reconèixer als consistoris el dret a rebre 1.300 euros per alumne pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.Una trentena de municipis va denunciar que el Departament d'Ensenyament havia deixat de finançar les escoles bressol a partir del 2012. Ho van fer a través del Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya. Dels 36 ajuntaments demandants, sis van actuar de manera individual i alguns ja havien rebut sentència en aquesta mateixa línia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor