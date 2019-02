Casado: «Si volem pensions i salut hem de pensar com tenir més fills i no en com els avortem»

El president del PP, Pablo Casado, és partidari de derogar la llei de l'avortament i tornar a la de 1985, aprovada durant el govern de Felipe González. Aquella creu que era "de consens" i que no hi havia "cap necessitat de canviar". Ho justifica dient que la legislació vigent (del 2010) posa en perill el sistema de pensions, el de salut i les prestacions públiques, que porta a Espanya a ser un país amb un "hivern demogràfic".Casado defensa que més que fer modificacions a l'actual llei, la canviaria sencera. La derogaria i tornaria a la llei que creu que tenia cohesió i que es va aprovar durant un govern socialista i mantenir durant el de José María Aznar (PP). La de 1985 va despenalitzar l'avortament en casos de presumpta violació, amb riscos per a la salut física i psicològica de la mare i malformació del fetus. En canvi, la del 2010 i que és vigent, permet l'avortament lliure durant les 14 primeres setmanes de gestació.El líder popular es refereix a l'"estratègia fragmentadora" de les esquerres, que va modificar la jurisprudència perquè, segons diu, "com que no podien legislar ni gestionar l'economia, es van dedicar a dividir els espanyols en qüestions com la memòria històrica, l'avortament o l'eutanàsia"."Crec que hem de fer una anàlisi de quina societat estem construint i, sobretot, que això no és el fort de l'esquerra, si volem finançar les pensions i la salut hem de pensar com tenir més fills i no en com els avortem", ha dit. Casado ha advertit que en un futur "els que ara ens diuen protectors de la cultura i la vida començaran a pensar que teníem raó".El vicesecretari d'organització del partit, Javier Maroto, ha relacionat l'avortament amb la conciliació a Antena 3: "El supòsit més habitual a Espanya no són joves i una nit boja sinó el tercer fill del matrimoni. Això suposa un canvi de cotxe o de casa. S'està utilitzant l'avortament com a eina de conciliació", ha dit.

