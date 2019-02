Valls també es desmarca de la manifestació contra Sánchez i l'independentisme a Madrid

Según ha podido saber @Newtral los dirigentes del PP de Andalucía, Galicia y Euskadi no estarán en la manifestación del domingo. Feijoo y Moreno alegan problemas de agenda. — Ana Pastor (@_anapastor_) 7 de febrer de 2019

Degoteig constant de baixes a la manifestació espanyolista de diumenge, que ajuntarà PP, Ciutadans i Vox, contra el govern espanyol i el diàleg amb Catalunya. El candidat de Cs a Barcelona, Manuel Valls, ha anunciat que no hi anirà, tal com ha informat El País , i des del seu departament de premsa han assegurat que "no farà comentaris respecte a aquesta convocatòria unitària". Valls sí que s'ha mostrat crític amb la figura del relator acceptada per Pedro Sánchez, però també ha estat clar a l'hora de reclamar un cordó sanitari per aïllar els ultres de Vox. Tampoc hi assistiran alguns noms destacats del PP. Segons ha informat Newtral, diversos dirigents autonòmics -com el president gallec, Alberto Núñez Feijoó, o el flamant president andalús, Juanma Moreno- han rebutjat de participar-hi argumentant "problemes d'agenda".La manifestació -que porta per lema "Per una Espanya unida, eleccions ja"- es va convocar dimecres després que transcendís que el Govern i la Moncloa estaven negociant incloure un relator que afavorir i testimoniar el diàleg. L'espanyolisme va respondre amb fúria al que consideren un "xantatge" de l'independentisme a Sánchez: Casado va afirmar estar "disposat a utilitzar qualsevol mecanisme" contra el president espanyol, i no va descartar una moció de censura pel que considera una "alta traïció a Espanya".Rivera va demanar la compareixença de Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els suposats pactes amb l'independentisme, i va reiterar la necessitat d'aplicar un 155 llarg i d'abast més ampli. Aquest matí, al Parlament, la diputada Lorena Roldán ha tornat a amenaçar el Govern: "Gaudeixin del que queda de Sánchez perquè el farem fora de la Moncloa". D'altra banda, alguns dirigents autonòmics del PSOE van mostrar el seu rebuig a aquesta figura del relator i van assegurar que se sentien "perplexos" davant les informacions que apuntaven negociacions entre l'Estat i la Generalitat en aquest sentit.

