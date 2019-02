​​Vox presidirà la comissió del parlament andalús sobre Memòria Històrica

Els grups parlamentaris andalusos han tancat un acord per al repartiment de la composició de les meses de les comissions parlamentàries -presidents, vicepresidents i secretaris- per a la XI Legislatura, de manera que el PP-A ostentarà la presidència de cinc, mentre que el PSOE-a i Ciutadans (Cs) estaran al capdavant de quatre cadascun i Adelante Andalucía de dos. Vox només en presidirà una, però una d'un alt valor simbòlic: la de Cultura i Patrimoni, que té les competències sobre Memòria Històrica.En el pacte d'investidura entre el PP i Vox, que va permetre el govern de coalició de PP i Cs, la formació ultra ja va expressar mesures molt concretes sobre memòria històrica: en concret, derogar la pròpia llei andalusa de Memòria Històrica, i substituir-la per una "llei de Concòrdia", segons consta en l'acord entre les duies formacions. Si la dreta andalusa tirés endavant aquesta petició de Vox, això podria entrar en col·lisió amb la reforma de la norma que es treballa a nivell estatal.L'acord per al repartiment de les comissions, que ha estat consultat per Europa press, ha estat resultat d'una ronda de reunions que la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, ha mantingut amb els diferents portaveus parlamentaris a principis d'aquesta setmana amb ànim de tancar un pacte consensuat amb totes les forces.Fonts parlamentàries han informat a Europa Press que una vegada que s'ha tancat aquest acord, els grups han de registrar els diputats que formaran part de cada comissió al llarg d'aquesta setmana atès que aquests òrgans es constituiran el proper dilluns, 11 de febrer.Així, està previst que dimecres que ve es convoquin les primeres comissions, començant amb la de Cultura i Patrimoni, on és habitual que compareguin els consellers de cada ram per esbossar les línies polítiques que regiran les seves actuacions al capdavant de cadascun dels departaments.Onze de les 16 comissions que presideixen els grups es corresponen amb cadascuna de les onze conselleries del nou Govern andalús que comparteixen el PP-A i Cs, mentre que les altres cinc són les d'Estatut dels Diputats; Control de l'Agència Pública Empresarial de la Ràdio i Televisió d'Andalusia (RTVA) i de les seves societats filials; Seguiment i Control del Finançament dels Partits Polítics amb representació al Parlament d'Andalusia; Desenvolupament Estatutari, i Assumptes Europeus.A part d'aquestes 16 comissions, a la Cambra també funcionen les de Reglament i la Consultiva de Nomenaments, Relacions amb el Defensor del Poble Andalús i Peticions, ambdues presidides per la presidenta del Parlament, Marta Bosquet.Els presidents de cada comissió, així com els portaveus dels grups en les mateixes, han de cobrar un complement de 508,46 euros; els vicepresidents, 345,27 euros; i els secretaris, 182,08 euros, el que se suma al sou que perceben com a diputats autonòmics, tal com consta en el règim econòmic que regula els salaris dels parlamentaris andalusos.D'aquesta manera, el PSOE-A, grup majoritari amb 33 diputats, ocuparà dues presidències de les comissions legislatives com la d'Hisenda, Indústria i Energia, la Vicepresidència tindrà el PP-A i la Secretaria, Cs; i la de Foment, Infraestructura i Ordenació del Territori, amb la Vicepresidència del PP-A i un secretari de Vox.Els socialistes també organitzaran des de la Presidència dues comissions no legislatives, concretament la de Desenvolupament Estatutari, que tindrà un vicepresident de Cs i un secretari del PP-A; i la d'Assumptes Europeus, amb un vicesecretari del mateix partit i un secretari d'Endavant Andalusia.Per la seva banda, el PP-A, partit de govern i amb 26 escons, presidirà cinc comissions, quatre legislatives i una no legislativa. De les primeres, són Presidència, Administració Pública i Interior, amb la Vicepresidència ocupada per Cs i la Secretaria per Vox; la d'Ocupació, Formació i Treball Autònom, amb un vicepresident de Vox i un secretari de Cs; la d'Educació i Esport, amb Cs a la Vicepresidència i Endavant en la Secretaria; i la comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, la Vicepresidència tindrà el PSOE-A i la Secretaria, Cs.De les comissions no legislatives, els 'populars' tindran en la XI Legislatura la Presidència de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, mentre que Endavant Andalusia tindrà la Vicepresidència i Cs, la Secretaria de la mateixa.El partit taronja, amb 21 parlamentaris, igual que el PSOE-A, situarà als seus diputats en quatre presidències, en aquest cas, tres legislatives i una no legislatives. Així, Cs presidirà la comissió de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local, amb un vicepresident del PP-A i un secretari del PSOE-A; la de Salut i Família, amb Endavant en la Vicepresidència i el PP-A amb la Secretaria; i la comissió d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació, que tindrà el PP-A en segon lloc i un diputat del PSOE-A com a secretari. Cs també tindrà la Presidència de la Comissió de Control de la RTVA, de caràcter no legislatiu, i la Vicepresidència ostentarà el PP-A i Vox, la Secretaria.Igualment, Endavant Andalusia tindrà dues presidències, d'una comissió legislativa i d'una altra no legislativa. La primera és la comissió d'Economia, Coneixement, Empreses i Universitat, que tindrà un vicepresident de Cs i un secretari del PP-A. La no legislativa és la de Control del Finançament dels partits polítics amb representació al Parlament d'Andalusia, la Vicepresidència exercirà el PSOE-A i la Secretaria, el PP-A.Finalment, Vox estarà al capdavant d'una Presidència, la de la comissió legislativa de Cultura i Patrimoni, on el PSOE-A tindrà la Vicepresidència i el PP-A, la Secretaria.Pel que fa al nombre de membres que compondran les comissions parlamentàries, la Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, va aprovar el dia 30, amb els vots a favor del PP-A, Cs, Endavant Andalusia i Vox i l'oposició del PSOE-a, que s'elevi a 18 diputats, que es distribuiran amb cinc representants del PSOE-a, quatre del PP-a, quatre de Cs, tres d'Endavant i dos per Vox a Andalusia.

