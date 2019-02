El Poder Judicial avisa que si els Mossos no protegeixen els jutjats, hi destinarà policia espanyola

Els jutges donen per bones les rectificacions de l'Audiència Nacional després de les declaracions del fiscal del cas Trapero. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertat que si el desplegament policial dels Mossos per custodiar i protegir les seus judicials a Catalunya no és "suficient o eficaç" sol·licitaran al govern espanyol que hi destini agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.En l'acord del CGPJ es diu que, prèviament, es demanarà al president del TSJC, Jesús María Barrientos, que informi de manera "puntual i permanent" sobre el dispositiu de seguretat. Des d'aquest dijous, els mossos vigilen totes les seus judicials de Catalunya després que el dilluns una vintena patissin nous atacs per part dels CDR. D'altra banda, el CGPJ dona per bones les explicacions de la Fiscalia de l'Audiència Nacional que va sortir a rectificar els comentaris del fiscal Pedro Rubira que qüestionava la "imparcialitat i serenitat" dels tribunals catalans per jutjar l'1-O.Els CDR van reivindicar una nova acció contra les seus dels jutjats a Catalunya. Dilluns van aparèixer a una vintena d'edificis judicials escombraries, excrements i productes químics. Com a conseqüència, la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va reclamar l'endemà als Mossos d'Esquadra que procedissin a la "protecció presencial i permanent" de totes les seus judicials de Catalunya, i que informin al president del TSJC, Jesús María Barrientos, de les mesures concretes adoptades.En el comunicat del CGPJ s'apunta que Barrientos ha comunicat aquest matí al màxim òrgan de jutges espanyols que el dispositiu ja està a tots els edificis i que així ho han verificat els presidents de les audiències provincials i els jutges degans.El CPGJ, però, demana a Barrientos que informi puntualment sobre la "suficiència i l'eficàcia" d'aquest dispositiu dels Mossos i avisa que si considera que el dispositiu és "qüestionable" sol·licitarà al govern espanyol que hi desplegui també efectius de la policia nacional i la guàrdia civil.La comissió permanent torna a tancar files amb els jutges i condemna els atacs i també celebra la decisió del TSJC. "Ens congratulem que per fi s'estiguin adoptant mesures que semblen apuntar en la línia correcta, tot i que hagi hagut de ser després de diversos requeriments i, finalment, ordres peremptòries", recull la nota de premsa del CPGJ.Sobre la polèmica del fiscal del cas Trapero Pedro Rubira han comunicat que accepten les "explicacions" que posteriorment va donar la Fiscalia de l'Audiència Nacional "que assumeix el compromís dels membres del ministeri fiscal amb la independència i imparcialitat dels membres del poder judicial".

