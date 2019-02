En marxa una biennal per convertir Barcelona en «capital científica»

Tret de sortida de la primera Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona. Des d'aquest dijous i fins a l'11 de febrer la capital catalana serà escenari de debats, ponències i presentacions en el marc d'un certamen que comptarà amb la participació de 138 científics i que, segons l'alcaldessa Ada Colau, ha de servir per convertir Barcelona en una "capital científica".La Biennal ha programat desenes de tallers, activitats participatives, dansa teatre i cinema. Entre les activitats més esperades hi ha una trobada amb ciutats que ja han incorporat el mètode científic a la seva acció municipal, una intervenció a l’espai públic per recollir dades sobre violència masclista o una conferència amb LeeAnne Walters, una de les dones activistes de la ciutat nord americana de Flint que va aconseguir demostrar a contaminació de l’aigua a través de recollir dades amb el mètode científic.El 48% de les participants a la Biennal són dones i una de les primeres activitats de la Biennal ha estat la trobada de 100tífiques, pensada per a les dones professionals en el món de la ciència. Les participants han debatut sobre el rol actual de la dona a la ciència i de la manera com es poden promocionar vocacions científiques femenines. Durant la trobada ha quedat constatat que el nombre de dones en el món científic es va retallant a mesura que es cremen etapes professionals i, per tant, cal trobar mesures per evitar la pèrdua de científiques.Precisament, Colau ha demanat que la Biennal serveixi per "visibilitzar" les dones que es dediquen a la ciència i per donar a conèixer les seves figures a les escoles. "La ciència ha de servir per fer front a les desigualtats de gènere", ha afirmat en la inauguració de la trobada al Parc Científic de Barcelona, que també ha presidit la portaveu del Govern, Elsa Artadi.L'alcaldessa també ha assegurat que la recerca científica ha de servir per abordar molts dels reptes que té Barcelona i altres grans ciutats arreu del món. "Especialment en un moment on homes masclistes com Trump o Bolsonaro neguen una evidència com el canvi climàtic", ha etzibat. L'escalfament global és només un dels reptes que Colau ha posat sobre la taula, al costat del canvi industrial i els moviments migratoris.Entre els participants a la Biennal n’hi ha alguns amb cartell mediàtic. Per exemple, Jerome Isaac Firedman, guanyador del Premi Nobel de Física pel descobriment dels quarks.També vindrà a Barcelona Ellen S. Baker, metge i exastronauta de la NASA que ha participat en tres missions espacials.Fins a l'11 de febrer Barcelona acollirà un certamen que segons ha garantit Colau, ha arribat a la ciutat per quedar-s'hi.

