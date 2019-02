El CDR de Cambrils denuncia que «feixistes» intenten suplantar la seva identitat

⚠️Volem desmentir que el CDR Cambrils hagi dut a terme aquesta acció.

Ens sembla lamentable que no els hi quedin més recursos i arguments que intentar suplantar la nostra identitat.



— CDR Cambrils #ElPoderDelPoble (@cdr_cambrils) 7 de febrero de 2019

El CDR de Cambrils denuncia que els "feixistes" els intenten "suplantar la nostra identitat", ja que al municipi han aparegut diferents cartells signats pel comitè dels quals en neguen l'autoria. En el text dels impresos es pot llegir "Si treus llaços grocs, et matarem feixista de merda. Ets un invasor no desitjat i dintre de poc et farem fora". El cartell acaba dient "CDR et demana que no treguis símbols i no creïs odi".Davant d'aquest fet, des del CDR del municipi han emès un comunicat denunciant que s'hagi difós per diferents cartells per diferents canals i desmenteixen que hi estiguin al darrere. "Primer de tot, ens sembla lamentable que no els hi quedin més recursos i arguments que intentar suplantar la nostra identitat", manifesta i assegura que "l'únic objectiu d'aquests feixistes és el d'intentar-nos ficar al mateix nivell que ells".En el comunicat exposa que dimarts passat van realitzar una encartellada al municipi i "aquest cartell ha començat a córrer avui", per tant, no té massa sentit. A més, recorda, dels seus cartells "gairebé no en queda cap" perquè "som conscients que al nostre municipi la llibertat d'expressió només serveix per a una banda".El CDR diu que "les expressions utilitzades, deixen molt que desitjar, i tothom que ens coneix sap que mai ho haguéssim escrit així i molt menys amenaçant a ningú" i "tampoc hem utilitzat mai la bandera negra per signar res".Ara fa uns dies, a la porta del Casal Popular El Polvorí, de Cambrils, hi van aparèixer unes pintades de "Viva España".

