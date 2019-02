Els Mossos detenen Tomàs Sayes, membre del secretariat nacional de l'ANC

⬛⬜🔴 Atenció: els Mossos han detingut en Tomàs Sayes, membre del Secretariat Nacional. Prou criminalització de la protesta! Tomàs, som al teu costat!

📣Concentració de suport a les 19 h davant dels jutjats de Puigcerdà. #Makeamove #CapALaIndependència — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 7 de febrer de 2019

Els Mossos han detingut aquest matí Tomàs Sayes, membre del secretariat nacional de l'ANC. N'ha informat la mateixa entitat a través de Twitter, on ha denunciat també "la criminalització de la protesta", ha donat suport a l'activista i ha convocat una concentració davant dels jutjats de Puigcerdà aquest vespre a les 19h.Sayes, que també és membre del CDR de la Cerdanya, no es va presentar als jutjats de Puigcerdà al desembre. Havia estat citat a declarar per una pintada contra el jutge Pablo Llarena de la quan es va desvincular. Els fets es remunten a la Setmana Santa, durant una caminada per denunciar l'empresonament dels líders independentistes.

