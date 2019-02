Familiars dels presos polítics veuen amb «inquietud» la visita de Sánchez al TEDH

Diversos familiars dels polítics independentistes presos veuen amb "inquietud" la visita que aquest dijous fa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Tribunal Europeu de Drets Humans , més tenint en compte les declaracions d'Irene Lozano, alt càrrec del Ministeri d'Afers Estrangers, saltant-se la presumpció d'innocència dels seus parents.L'advocat expert en drets humans Jordi Palou-Loverdos, també veu almenys "insòlit" jurídicament i "curiós" que Sánchez visiti pocs dies abans del judici al Tribunal Suprem el tribunal on previsiblement acabaran els recursos de les defenses dels polítics si són condemnats.En un comunicat conjunt, els familiars aplaudeixen que els polítics parlin amb tothom i que Sánchez tingui relacions internacionals, però els inquieta que pocs dies abans del judici el president espanyol visiti el TEDH i el Consell d'Europa per reivindicar la política de drets humans a Espanya. També veuen amb "molta preocupació" que partits d'extrema dreta facin discursos que atempten contra els drets.Per la seva banda, Diana Riba, parella de Raül Romeva, ha dit que els familiars afronten l'inici del judici havent-se d'adaptar als nous reglaments i horaris de les presons madrilenyes. Els vis a vis es planifiquen de mes a mes, s'han de fer entre setmana, dos cops al mes, i per tant s'hauran de fer els dilluns, perquè de dimarts a dijous hi ha judici i alguns divendres potser també. Això farà que aquell dimarts també es quedin a Madrid per seguir el judici en directe, a banda d'altres dies puntuals.

