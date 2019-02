Un informe jurídic acredita les vulneracions de drets a Catalunya des del 2017

Diverses entitats de juristes, ONG de drets humans i familiars dels polítics independentistes presos han presentat aquest dijous un informe que analitza exhaustivament les suposades vulneracions de drets fonamentals que s'han produït a Catalunya des del 2017 fins ara arran del conflicte polític amb l'Estat espanyol.El document, de més de 100 pàgines, es basa en nombroses fonts oficials per intentar evidenciar que les institucions estatals han perjudicat drets i llibertats públiques com la d'expressió i reunió, participació política o la pròpia seguretat. El seu autor principal, Jordi Palou-Loverdos, ha lamentat que l'Estat no hagi fet cas a les diverses advertències i recomanacions sobre aquests fets realitzats per organismes internacionals.Des de més d’un any nombroses veus i entitats defensores dels drets humans han alertat sobre la "constant vulneració" de drets fonamentals a l'Estat espanyol, especialment pel que fa a Catalunya. L’alerta es va generar el setembre i octubre del 2017, i des d’aleshores fins avui en dia s'han reiterat, i especialment a les portes d’un judici al Tribunal Suprem que "culmina una instrucció criminal qüestionada nacional i internacionalment"."La inquietud demostrada a nivell internacional a les portes d’aquest judici històric, fa imprescindible un document per posar en context, detallar i analitzar les violacions de drets civils i polítics a autoritats polítiques, líders socials i ciutadans de Catalunya i de la resta de l’Estat".L’informe estarà a la disposició dels observadors internacionals, d’organismes internacionals públics i organitzacions internacionals de defensa de drets humans i experts nacionals i internacionals, per tal de posar en evidència les violacions de drets humans i que es prenguin les mesures que corresponguin.Jordi Palou-Loverdos, advocat especialista en dret penal nacional i internacional i drets humans, ha elaborat aquest l’informe 'España - Catalunya, más de diez años de conflicto político, más de un año de violaciones de derechos humanos y de represión', per a l’Associació Catalana pels Drets Civils, i compta amb el suport del Col·lectiu Praga, Associació Atenes Juristes pels Drets Civils, Drets, Novact, FundiPau, Human Rights Cat, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Associació d’Afectats 1 d’octubre, Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la solidaritat, Voluntaris Dret Defensa Girona, Sociedad Humana, Grup de Juristes Roda Ventura i Associació d’Advocats Voluntaris 1 d’octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor