L'arquebisbe de Tarragona presenta la renúncia al Papa en plena polèmica pels abusos a menors

L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha anunciat aquest dijous que demà divendres presentarà la seva carta de renúncia en fer els 75 anys -els fa el 8 de febrer-, tal com marca el codi de dret canònic. El màxim representant de l'Arxidiòcesi de Tarragona des del 2004 haurà de ser substituït.Amb la presentació de la carta de renúncia, l'arquebisbe posa el seu càrrec a disposició del Papa Francesc i, a partir d'aquí, caldrà elegir el seu substitut, un relleu que s'espera amb expectació, si bé la resposta del pontífex pot trigar mesos, i fins i tot anys. La presentació de la renúncia del cap de l'arquebisbat tarragoní per jubilació arriba en plena polèmica pels casos d'abusos a menors i la destitució de dos rectors per aquests fets. En relació al seu relleu i el temps que es pot dilatar, des de l'Arquebisbat, a través d'un comunicat, s'exposa que "preveient la proximitat de l'edat de jubilació, moltes vegades abans de la mateixa s'inicia el procés de provisió de la seu que quedarà vacant; pertoca a la Nunciatura Apostòlica de cada país, encapçalada pel nunci, iniciar una sèrie de contactes amb els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, alguns dels membres de l'Església diocesana i també amb la Conferència Episcopal Espanyola".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor