No tot el PP es vol manifestar amb Vox i Ciutadans aquest diumenge

Según ha podido saber @Newtral los dirigentes del PP de Andalucía, Galicia y Euskadi no estarán en la manifestación del domingo. Feijoo y Moreno alegan problemas de agenda. — Ana Pastor (@_anapastor_) 7 de febrer de 2019

No tot el PP vol manifestar-se aquest diumenge a Madrid al costat de Vox i Ciutadans. Segons ha informat Newtral , els dirigents populars a Andalusia, Galícia i el País Basc no hi participaran i, concretament, Alberto Núñez Feijoo i Juanma Moreno, han dit tenen problemes d'agenda.PP, Ciutadans i Vox han convocat una concentració aquest diumenge al centre de Madrid contra el diàleg amb el Govern i el "xantatge" de l'independentisme a Pedro Sánchez. Tot plegat s'ha desencadenat quan ahir va transcendir que s'estava negociant una figura de "relator" per facilitar el diàleg entre tots dos govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor