El jutge envia a presó un dels detinguts per l'agressió sexual múltiple de Sabadell

El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels detinguts acusat de participar en l’ agressió sexual múltiple de diumenge a Sabadell a una noia de 18 anys. El magistrat ha pres la decisió en considerar que l'home presenta risc de fuga. Pel que fa a la resta de detinguts, sis d'ells han estat deixats en llibertat, però hauran d'entregar el passaport i tenen prohibit sortir de l'Estat.Segons l’auto, el jutge assenyala aquest home com l’autor més probable de l’agressió sexual de diumenge, un atac que es va perpetrar després de rondar la víctima en un bar del centre de Sabadell. En aquests segon bar es va quedar parlant amb una cambrera i amb un noi a la barra, un amic amb qui va sortir del local.Tot i que hi ha certes contradiccions en el relats dels fets dels testimonis, el noi hauria explicat en seu judicial que mentre anava pel carrer amb la noia una tercera persona va irrompre en el seu camí , i que després d’intercanviar algunes paraules, la noia va fugir corrents “sense saber ben bé per què”, van intercanviar insults amb la persona amb què s’havien trobat i cadascú va marxar per carrers diferents. El mateix noi, però, assegura que havia begut bastant i no recordava massa bé què havia passat a dins del bar, però sí que recordava l’episodi amb l’assaltant.En la seva declaració, la víctima va relatar els fets de la mateixa manera, però davant de jutge va afegir que “l’individu, a més de besar-la i tocar-la per tot el cos, li va introduir la mà per sota de la roba interior i li va introduir almenys un dit a la zona vaginal”, fet que suposaria un delicte d'agressió sexual consumat que no es relata en l'atestat policial.Posteriorment, l’assaltant hauria dut la víctima al lloc on va ser agredida sexualment. La noia relata que va ser duta a un local o una nau abandonada on hi havia diverses persones, una de les quals semblava discutir amb l’assaltant. A més, declara que per la foscor i les circumstàncies no va poder veure bé les persones que hi havia a l’interior.La noia relata, segons l’auto, que hi va haver tres agressions sexuals fetes, aparentment, per tres individus diferents, un fet que el jutge considera que es tracta d’un relat sense contradiccions i que se suposa que és “coherent i versemblant”. La víctima apunta que estava plorant, angoixada i atordida, i que tenia por que li passés alguna cosa pitjor del que ja li passava en aquell moment si es resistia.Posteriorment, el tercer agressor la va treure del lloc, i un cop a fora van caminar una estona fins que van topa-se amb un cotxe que sortia d’un aparcament. Va ser llavors quan es va alliberar de l’agressor, que tenia agafada pel braç, i va sortir corrents cap el cotxe.Els ocupants del vehicle apunten que van veure un noi amb la víctima, i que la dona que ocupava el cotxe va baixar la finestreta per demanar-li si estava bé, quan la jove va respondre que “cinc moros” l’havien violat. Van ajudar la noia a pujar al cotxe i van veure com el noi amb qui estava, un dels presumptes agressors, fugia. No obstant, la dona va reconèixer el noi en una de les rodes de reconeixement.Per tot plegat, el jutge opta per decretar la presó provisional, comunicada i sense fiança davant l’existència del risc de fuga, donat que no té una residència legal ni s’ha acreditat el més mínim arrelament. Sobre a ell, a més, segons el jutge, hi ha una possibilitat de condemna de presó molt elevada, sense determinar la durada.D’altra banda, després de la declaració de la víctima, dels testimonis i de les rondes d’identificació que es van fer dimecres, un total de 35, el jutge considera que no hi ha indicis prou sòlids per justificar la presó per a un segon sospitós d’haver participat activament en l’agressió sexual. No obstant, sobre els sis homes deixats en llibertat, s'està encara pendent de rebre els resultats de l'analítica de toxicologia.Aquest dijous és previst que passi a disposició judicial un vuitè detingut, que es va entregar voluntàriament a la policia dimecres al vespre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor