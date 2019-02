Bassa, defensora del pragmatisme

Dolors Bassa, exconsellera de Treball i Afers Socials, va ser un dels puntals a l'hora d'incentivar el coixí de voluntaris que va fer possible l'organització de l'1-O. Dirigent republicana, forma part del grup de dirigents que inicialment van ser empresonats el 2 de novembre del 2017, alliberats just per a la campanya del 21-D i posteriorment tornats a privar de llibertat al març de l'any passat. La Ficalia demana per a ella 16 anys per rebel·lió agreujada amb malversació, mentre que l'Advocacia en sol·licita 11 i mig per sedició i malversació.Bassa, que va renunciar a l'escó del Parlament quan va ser empresonada al març, va compartir cel·la inicialment amb Meritxell Borràs a Alcalá Meco. Després amb Carme Forcadell. A partir del trasllat a Catalunya, però, l'exconsellera es va quedar al centre penitenciari de Puig de les Basses (Figueres) mentre que l'expresidenta del Parlament va demanar el trasllat al de Mas d'Enric. Bassa ha estat una de les veus més clares a l'hora de reivindicar que els partits independentistes no deixin caure el govern de Pedro Sánchez i que siguin capaços de superar el partidisme per teixir una estratègia conjunta.A continuació, tres articles clau per entendre el paper que tindrà Bassa durant el judici:

