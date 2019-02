El Suprem rebutja ajornar el judici de l'1-O

El judici de l'1-O no s'ajornarà. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem, que ha desestimat els recursos de les defenses -que demanaven ajornar-lo tres setmanes per poder preparar bé la vista- i ha confirmat, per tant, que començarà dimarts vinent, 12 de febrer, amb les qüestions prèvies. Els advocats dels presos demanaven més temps perquè no se'ls havia remès tota la prova documental.La sala, però, considera que l'argument de les defenses "es distancia dels significat genuí de la prova anticipada". D'aquesta manera, el Suprem diferencia entre "prova anticipada" i prova que es derivarà dels interrogatoris o aportacions documentals que es duguin a terme durant el judici i que, per tant, no es pot anticipar al plenari.En aquesta mateixa interlocutòria, el tribunal també contesta les al·legacions de les defenses sobre la vulneració de la dignitat del dret dels processats i el seu dret a no patir tractes inhumans o degradants durant els trasllats policials. Segons la sala segona, "les possibles responsabilitats que es podrien haver derivat dels fets que es denuncien estan sent depurades pel Ministeri d'Interior", i serà en aquest àmbit d'actuació "on hauran de formular-se les al·legacions" pertinents.

