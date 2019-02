Sánchez defensa a Estrasburg que Espanya és una «democràcia plena» just abans del judici de l'1-O

Una democràcia "plena, moderna i avançada". Així ha definit Espanya, el seu president, Pedro Sánchez, en la seva compareixença aquest dijous al migdia davant del Comitè d'Ambaixadors del Consell d'Europa, amb seu a Estrasburg. El mandatari espanyol ha adreçat aquestes paraules després de reunir-se amb el secretari general d'aquest ens, Thorbjorn Jagland, just la setmana abans del judici de l'1-O que començarà el proper dimarts al Tribunal Suprem.El discurs de Sánchez ha estat carregat de referències indirectes a la situació catalana, com ara la defensa d'una justícia "independent" a l'estat espanyol, o bé que aquest tingui un dels sistemes de garanties "més avançats del món". A més, ha afegit, i malgrat que el Tribunal Europeu de Drets Humans -també amb seu a Estrasburg- és un complement important pels estats per garantir les garanties en democràcia, el nombre de reclamacions davant d'aquest tribunal "està per sota de la mitjana" en el cas espanyol, així com també les sentències condemnatòries.El Consell d'Europa és una organització internacional formada per 47 estats que promociona i defensa els drets humans a Europa i a la qual està vinculat el Tribunal Europeu de Drets Humans. Davant d'aquest comitè, Sánchez ha recordat que Espanya va ser "l'última dictadura de l'Europa occidental", malgrat que ara és un dels països que "millor defensen" els valors de la llei i dels drets humans d'Europa. I ha advertit que "quan es prima la via unilateral" davant de la "cerca de consensos", la democràcia "es debilita i se'n ressent"."Europa té el poder d'inspirar i transformar", ha declarat Sánchez. Ho va fer per acabar amb les "dictadures decrèpites" com l'espanyola, així com amb el final del "taló d'acer" o per la igualtat entre homes i dones. Amb aquesta inspiració, ha afegit, Espanya ha estat "pionera en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació", i també ha ajudat reconèixer la seva diversitat territorial, cultural i lingüística. "Si avui som un dels estats més descentralitzats del món, i si les nostres comunitats autònomes gaudeixen de potestats legislatives, i si les nostres llengües i cultures tenen el major nivell de protecció de la seva història, és en definitiva pel compromís democràtic de la població espanyola, però també per la inspiració que ha suposat aquest Consell".I si alguna lliçó ha après l'Estat d'aquesta història, ha afirmat, és que "no es pot governar excloent les minories", motiu pel qual la Constitució espanyola es converteix també en garantia dels "drets i llibertats fonamentals de tots els ciutadans", però també de tots els territoris. "Unitat no significa homogeneïtat", ha declarat.Sánchez també ha volgut fer referència a les anomenades "fake news", sobre les quals ha instat a combatre amb "dades reals, objectives i constatables". I malgrat que ha admès que "sempre hi haurà qui sostingui els seus projectes polítics en base a relats falsos" per "mobilitzar l'odi", l'Europa democràtica -i el Consell d'Europa al darrere- hi han de ser per aturar-los.

