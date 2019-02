La jutge deixa en llibertat Eduardo Zaplana

L'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sortit en llibertat aquest dijous després que, segons fons de la fiscalia, s'hagin practicat les diligències que ''justifiquen la seva situació personal'', i no per qüestions de salut.Aquests diligències consisteixen en el bloqueig dels seus diners a l'estranger. La jutgessa que instrueix el cas en va decretar la presó provisional el 24 de maig del 2018, després de ser detingut per un presumpte delicte de blanqueig de capital.Zaplana va ser detingut en el context d'una operació judicial que va comportar fins a sis detencions més, entre els quals els empresaris José i Vicente Cotino. L'expresident valencià ser ingressat a l'Hospital La Fe de València el passat 18 de desembre a causa de la leucèmia que pateix.

