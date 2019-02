Els agents de la Guàrdia Urbana podran decidir quines actuacions policials graven amb les noves càmeres

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha donat el tret de sortida a una prova pilot per testar les noves càmeres que s'inseriran als uniformes dels agents i reben el nom de Dispositius Personals de Gravació (DPG). L'objectiu, segons l'Ajuntament, és enregistrar qualsevol operació policial que suposi un risc per als policies, terceres persones o béns públics. Ara bé, serà cada agent qui tindrà la potestat de decidir quina actuació policial enregistra i quina no.La prova pilot es farà amb tres models de càmera diferents i durarà un any, durant el qual es provaran dotze càmeres. El DPG gravarà imatges constantment però aquestes s'esborraran si l'agent que la duu no l'activa. Un cop pitgi el botó per gravar, la càmera també guardarà les imatges enregistrades durant els 30 segons previs.Els DPG aniran acompanyats d'un software d'emmagatzamatge i visionat de les imatges que no permetrà a cap persona no autoritzada esborrar o editar els vídeos. En cada operació de tractament d'imatges intervindran sempre dos agents i la unitat d'Afers Interns podrà sotmetre el procés a control quan ho consideri oportú.L'Ajuntament preveu crear un llibre de registre on s'inscriguin totes les actuacions en què s'han enregistrat imatges, així com la identificació de l'agent que les ha gravat. Pel que fa als ciutadans, podran sol·licitar l'accés a les imatges, si creuen que hi apareixen, presentant una sol·licitud al consistori.Tot i que la Guàrdia Urbana estableix que qualsevol operació relacionada amb la seguretat ciutadana hauria de ser enregistrada, serà cada agent qui decideixi si activa o no la càmera. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, ha defensat aquest funcionament en la presentació de la prova pilot a la plaça Pi i Sunyer. "L'agent gravarà en funció de si es produeix una infracció administrativa greu o no", ha dit, admetent que cada policia prendrà la decisió en funció del seu criteri. Un cop les imatges quedin enregistrades només podran ser visionades per membres del cos i cap representant polític hi tindrà accés.Segons Salas, les operacions policials que s'haurien de prioritzar són les manifestacions, actes de resistència o desordres públics i la venda ambulant.Les dotze càmeres que començaran a funcionar amb la prova pilot seran inserides en agents de Ciutat Vella, l'Eixample i la Unitat de Suport Policial. "Són els districtes amb una situació més complexa actualment", ha defensat el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament, Amadeu Recasens.Recasens ha recordat que disposar de càmeres era un dels objectius inclosos en el Pla Director de la Guàrdia Urbana aprovat el maig del 2016 i ha assegurat que era una demanda de policies i partits polítics. "Permetran obtenir imatges de caràcter provatori, tant per demostrar delictes com per evitar polèmiques policials", ha argumentat.El comissionat també ha assegurat que els DPG permetran "evitar situacions de tensió" i ha posat l'exemple de Londres. Segons dades facilitades pel consistori, la capital del regne Unit va veure com es reduïen un 33% les queixes presentades contra agents de la policia metropolitana després de fer una prova pilot amb dispositius de gravació.

