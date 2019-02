VÍDEO Arran i Endavant, contra l'arquebisbe de Tarragona: «El vostre mal moment, el nostre sofriment»

Membres d'Endavant i Arran Tarragona han protagonitzat aquest nit una acció contra l'arquebisbat i contra el seu màxim representant, Jaume Pujol, per les paraules que va pronunciar aquest dimecres davant dels mitjans de comunicació. L'arquebisbe va valorar les últimes notícies sobre abusos sexuals a menors i casos de pornografia infantil.Davant de les paraules de l'arquebisbe, els col·lectius independentistes han deixat un missatge pe denunciar les declaracions: "El vostre mal moment, el nostre sofriment". L'arquebisbe va apuntar que els rectors de Constantí i Arbeca "no són uns desgraciats, han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per dir que han de ser secularitzats". En aquest sentit, va afegir que les accions d'alguns religiosos, com els abusos, poden ser a causa "d'un mal moment" dels mossens. L'arquebisbe va treure ferro a les acusacions dient que el fet que una persona estigui "obsessionada amb el sexe i ho va buscant és una cosa" i el "mal moment", n'és una altra.

