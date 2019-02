Detingut un home per abusos sexuals a una menor de Tortosa

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Tortosa van detenir el 26 de gener passat un home de 31 anys i resident a Barcelona per un presumpte delicte d’abusos sexuals a una menor d’edat de la capital del Baix Ebre.La detenció es va produir després de la denúncia dels fets davant la policia. L’home va passar a disposició judicial a Tortosa. Després de prestar declaració, el jutge en va decretar la seva llibertat amb càrrecs a l’espera de judici.La menor, que actualment té 16 anys, va posar en coneixement els fets, que s’haurien produït en el passat, per part d’aquest adult, que formava part del seu entorn més proper.Els Mossos han confirmat la detenció de l’individu, però per tal de protegir la víctima, no han aportat més detalls.

