El clatellot de Boye a l'últim estirabot de Casado

Tiene que cambiar la medicación: https://t.co/JcQsfN3n2R — Gonzalo Boye (@boye_g) 7 de febrer de 2019

Pablo Casado apuja el to i ara diu que "l'agenda de Catalunya és l'agenda d'ETA", és a dir, "l'agenda del nacionalisme que s'alia amb l'esquerra acomplexada". L'advocat Gonzalo Boye ha respost ràpidament a través de Twitter amb una senzilla recomanació: "Ha de canviar de medicació".Casado ha parlat en una entrevista a l'agència Efe recollida per diversos mitjans just l'endemà d'anunciar una manifestació a Madrid contra el que anomena "xantatge" de l'independentisme a l'Estat. "Cedir davant dels nacionalistes, abans davant dels etarres i ara dels 'borrokas catalans' és un error històric", assegura.De cara a la concentració convocada per PP, Ciutadans i Vox a Madrid, Casado ha afirmat que és "l'única fórmula que queda perquè un president del govern mentider actuï en benefici del mandat constitucional amb què va jurar el càrrec". De fet, el dirigent popular no descarta presentar una moció de censura davant "una altra traïció" a Espanya que "no s'ha vist des del 23-F".El president del PP considera que el que està passant a Catalunya "és el més greu" que ell recorda en política i ha assegurat que com a cap de l'oposició no ho permetrà. En aquest sentit, ha tornat a demanar un 155 "sense límit de temps" i "amb un àmbit competencial extens", que afecti també els Mossos, l'educació i els mitjans de comunicació. "Per desgràcia no hi ha alternativa", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor