Torrent insisteix en la «solució democràtica» en plena tempesta a l'Estat pel relator

L'Auditori del Parlament ha acollit aquest dijous una declaració institucional Roger Torrent davant la imminència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem . Torrent, president de la cambra, ha insistit en la necessitat de trobar una "solució democràtica" al conflicte en plena tempesta política a Madrid per la figura del relator, que malgrat encara no estar tancada ja ha provocat la convocatòria d'una manifestació a Madrid -convocada per PP, Ciutadans i Vox- contra Pedro Sánchez i contra l'independentisme. El president de la Generalitat, Quim Torra, membres del Govern i els diputats sobiranistes -JxCat, ERC i Catalunya en Comú Podem-, han acompanyat Torrent en el discurs. Tot i no sortir a la foto, la CUP també hi ha mostrat el seu suport."Davant aquesta situació d'excepcionalitat, com a representants de la ciutadania de Catalunya, reiterem que cal una solució democràtica al conflicte polític. Que la repressió no acabarà amb la voluntat immensament majoritària dels catalans i les catalanes d'exercir el dret a l'autodeterminació", ha remarcat Torrent, acompanyat de membres del Govern i de representants dels grups parlamentaris sobiranistes. No hi ha acudit, com és habitual, cap dirigent de Ciutadans, PSC i PP.El president del Parlament ha considerat que els dotze encausats seran jutjats per les seves "idees", i no per les seves "accions". "Però que no s'equivoquin, les idees no es poden empresonar. Al costat d'aquestes dotze persones hi trobaran el 80% del poble de Catalunya que rebutja la repressió i que no renunciarà mai a decidir democràticament el seu futur", ha destacat el dirigent d'ERC, que s'ha mostrat preocupat per les conseqüències que pot tenir el judici en altres col·lectius de l'Estat."La instrumentalització del dret penal per combatre adversaris polítics ha de preocupar el conjunt dels demòcrates. No podem acceptar que es criminalitzi la dissidència política ni que es persegueixi com a delicte l'exercici legítim de drets fonamentals. Avui som els independentistes els que seiem al banc dels acusats, però demà podem ser les feministes, els antifeixistes, els ecologistes o els sindicalistes", ha volgut insistir Torrent, que en altres ocasions ja havia alertat d'aquesta tendència.El president del Parlament, després de denunciar les "irregularitats" que hi ha hagut en la fase d'instrucció i de remarcar que hi ha sis dirigents a l'exili, ha fet una repassada als fets de la tardor del 2017. Des de la "limitació" dels drets polítics dels representants de la cambra fins a l'empresonament preventiu de bona part dels encausats, que ja esperen en presons madrilenyes l'inici del judici al Suprem "S'han censurat publicacions, s'han prohibit manifestacions, s'han intervingut comunicacions, s'han bloquejat recursos d'empara al Tribunal Constitucional, s'ha fragmentat la causa judicial, s'ha destituït i empresonat un Govern escollit democràticament, s'han limitat els drets polítics dels acusats, s'ha allargat la presó provisional sense cap justificació, s'ha coartat el normal funcionament del Parlament de Catalunya, i s'ha vulnerat la inviolabilitat parlamentària", ha rememorat.

