El govern espanyol demanarà a l'Església informació sobre els abusos sexuals a menors

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha anunciat aquest dijous que enviarà una carta a la Conferència Episcopal per demanar informació sobre els casos d'abús sexual a menors. L'objectiu és esbrinar "quines investigacions internes hi ha hagut i si hi ha hagut comunicació d'alguna d'elles" ja que conèixer "la veritat és molt important per prevenir futurs casos". En declaracions a Televisió Espanyola, Delgado ha remarcat que ja es va adreçar en el mateix sentit a la Fiscalia General de l'Estat.La ministra assenyala que en els últims mesos han aparegut diversos casos que han generat una gran preocupació a nivell social, és per això, que hi ha consens polític sobre la necessitat de la millora de la protecció legal i institucional dels menors. El govern espanyol està treballant en l'avantprojecte de llei contra la violència infantil i de l'adolescència, i vol enriquir la norma i "fer-la més eficaç". Entre les millores, un dels aspectes que es modificarà del nou projecte és el règim de prescripció, de forma que el termini comenci a comptar quan la víctima compleixi 30 anys en lloc de 18. La llei contemplarà també una actualització de inhabilitació d'aquells que hagin estat acusats per aquest delicte.La ministra ha volgut mostrar la fermesa del govern espanyol a l'hora de lluitar contra els casos d'abusos a l'Església. Aquests últims dies n'han sortit diversos a la llum. L'Arquebisbat de Barcelona va confirmar que el rector d'Arbeca (les Garrigues) és un dels dos investigats pel Vaticà per presumptes abusos a menors. El mossèn no ha estat inhabilitat fins al moment, però ha confirmat el seu relleu al capdavant de les parròquies que estaven al seu càrrec, d'acord amb l'arquebisbe de Tarragona, qui va atribuir els abusos a "un mal moment" però posteriorment va assenyalar que això no "rebaixa la importància" dels fets.A banda d'aquest cas també s'ha fet públic que l'actual rector de l'església de Constantí , Francesc Xavier Morell, va ser apartat durant dos anys i cessat, pel Vaticà, de tots els càrrecs per sospites per abusos a menors i pornografia infantil. O el cas de l'exescolta Miguel Ángel Hurtado, que va fer públic que hauria patit abusos sexuals per part d'un monjo de Montserrat quan només tenia 16 anys.

