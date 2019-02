La Farga inverteix 15 milions per millorar la producció de fil de coure a partir de material reciclat

La Farga, empresa de les Masies de Voltregà (Osona) puntera del sector, ha engegat aquest dimecres una nova línia que ha de fer més eficient la producció de fil de coure a partir de material reciclat. El procés s'anomena de colada contínua i incorpora els darrers avenços tecnològics i el coneixement que l'empresa ha acumulat en els darrers 35 anys d'història. El director de La Farga, Oriol Guixà, ha explicat que la nova línia compta amb una inversió de 15 milions d'euros i permet aconseguir una millora "molt gran" en qualitat i en prestacions del producte. Amb l'antic sistema de colada contínua es podien fabricar 15 tones cada hora i ara es passa a les 20. La xifra representa un increment de la producció d'aquesta línia de prop del 30%.



El coure usat arriba a la planta i es fon. Una vegada es troba en estat líquid, se solidifica i llavors es lamina. El producte final que s'obté d'aquest procés serveix per fabricar qualsevol tipus de cable elèctric. Simplificat, aquest és el procés que de manera contínua es desenvolupa a la nova línia de producció que La Farga ha posat en marxa aquest dimecres.

El president de La Cambra, Oriol Guixà, i la directora general de la companyia, Inka Guixà. Foto: ACN

El president de la companyia, Oriol Guixà, ha explicat que es tracta d'"un procés continu de fusió, afinament, colada, laminació i disposició final per poder ser transportat". El procés és únic a tot Europa i permet obtenir un producte a partir d'un material secundari, el coure reciclat. Segons Guixà, això s'ha pogut aconseguir amb el coneixement acumulat de més de 35 anys d'experiència i la incorporació de tecnologia puntera.



La nova línia suposa "un salt endavant" molt gran, ja que la nova maquinària permet augmentar la qualitat del producte i també la productivitat, ha destacat Guixà. "Les prestacions són molt millors de les que teníem fins ara", ha afegit. Una de les millores és l'augment de la conductivitat. Això és bàsic pel producte, ha explicat Oriol Guixà, perquè el seu ús és conduir l'electricitat i, per tant, millorar aquesta característica els fa ser molt més competitius. Els principals clients de La Farga són empreses del sector ferroviari i de l'automoció.



La directora general de la companyia, Inka Guixà, ha defensat La Farga com una empresa familiar i industrial que, a més, vol ser innovadora i sostenible. Precisament, la nova inversió els potencia la branca de la sostenibilitat, ja que els permet obtenir un nou producte a partir del reciclatge de coure de ferralla. "Juguem amb un avantatge, perquè el coure es pot reutilitzar tants cops com es vulgui i no es degrada", ha assenyalat. A més, la planta augmentarà la producció en un 30%, ja que es passa de les 15 tones per hora a les 20.



Per la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha tallat al cinta inaugural de la nova línia al costat del president de La Farga ha volgut reivindicar la indústria "generadora de riquesa". "Quan des del Departament diem que volem una economia basada en el coneixement, innovadora, sostenible, integradora i oberta al món, un exemple és La Farga". Per la consellera, que això es faci des del territori i no des de Barcelona, també és un valor a destacar. "No s'entén el creixement de la nostra economia sense integrar les diferents realitats territorials", ha reblat.

L’exterior de La Farga. Foto: ACN

