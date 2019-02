El PDECat registra l'esmena a la totalitat però manté el diàleg obert fins a última hora

El PDECat ha registrat aquest divendres, al voltant de dos quarts d'una, la seva esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat. El partit no va prendre la decisió final de presentar l'esmena als comptes de Sánchez fins al dia anterior, en una reunió de la direcció amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont (per videoconferència). En el document, els diputats del PDECat assenyalen que hi ha voluntat de diàleg fins a la votació -el dia 13 de febrer- i que, encara que no es tramitin, cal negociar "sense vetos previs".Si dimecres que ve els nacionalistes i ERC (que també ha presentat una esmena a la totalitat) mantenen aquesta posició i voten a favor de tombar els pressupostos els comptes de Sánchez, aquests quedaran definitivament rebutjats. La votació coincidirà amb el segon dia del judici de l’1-O. Amb tot, les dues formacions disposen encara de la possibilitat de retirar a l’últim moment el seu text, i en un últim extrem, de votar-hi en contra.En l'esmena, el PDECat recorda que els seus disputats van donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy amb la voluntat de “recuperar l’activitat política com a instrument de diàleg per abordar problemes i debats polítics”, però que “des que es va aprovar la moció de censura l’esperit de recuperar el diàleg ha tingut un recorregut molt limitat”.

La tramitació dels pressupostos generals de l'Estat s'ha convertit en un dels principals debats que ha viscut el PDECat en les últimes setmanes. S'ha tractat en reunions del grup parlamentari a Madrid, en trobades de l'executiva -en presència, fins i tot, de Carles Puigdemont- i en reunions de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra . Dilluns, el PDECat va avisar que, si Pedro Sánchez no feia gestos concrets i palpables en matèria de diàleg amb Catalunya, presentaria aquest divendres una esmena a la totalitat als comptes . La registrarà demà al migdia després d'haver consultat els màxims dirigents de l'espai postconvergent al Parlament.La decisió s'ha acabat de perfilar en una reunió de diputats nacionalistes amb representants de Junts per Catalunya (JxCat), entre els quals Puigdemont, Torra i els consellers Elsa Artadi, Laura Borràs, Àngels Chacón, Miquel Buch i Jordi Puigneró. Josep Costa, vicepresident del Parlament, i Albert Batet, portaveu parlamentari de JxCat, hi han assistit amb altres dirigents com Gemma Geis -portaveu adjunta- i Toni Morral, diputat i secretari general de la Crida Nacional per la República. David Bonvehí, president del PDECat, ha assistit a la trobada juntament amb diputats a Madrid com Míriam Nogueras i Ferran Bel, amb visions oposades sobre els comptes.L'encarregat de defensar el posicionament ha estat Carles Campuzano, portaveu del grup parlamentari del PDECat, que ha assegurat que es negociarà "fins a última hora", és a dir, fins dimecres de la setmana vinent. Campuzano ha comparegut amb Bonvehí, Nogueras, Batet i Geis al faristol de la cambra catalana un cop ha acabat la trobada. Segons el dirigent nacionalista, cal reconèixer que el govern espanyol està veient que es tracta d'un conflicte polític, i ha insistit que cal seguir amb el diàleg.Segons el president del PDECat, no seria necessària una trobada extraordinària del consell nacional del partit per decidir sobre la tramitació, sinó que seria competència de la direcció. El consell nacional va decidir el 20 de desembre tombar els pressupostos, però segons Bonvehí la tramitació és una qüestió diferent.L'argument principal de l'esmena és que, malgrat la política de gestos i d'acostament al voltant de la figura del relator, no hi ha arguments suficients per no presentar l'esmena. ERC la va registrar dimarts i, si no hi ha canvis en el posicionament de la Fiscalia contra els encausats del procés, no la retirarà . L'espai polític postconvergent -en aquest cas representat pel PDECat i JxCat, per bé que aquest últim grup no té diputats a Madrid- insisteix en la posada en marxa d'un "calendari de treball" i en situar l'autodeterminació al centre de les negociacions, tot i que la Moncloa s'hi tanca en banda.Pel que fa a la repressió, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, considera que no és "realista" pensar que hi haurà un gest a les portes del judici que arrenca la setmana vinent al Tribunal Suprem. En les últimes hores, Artadi i el vicepresident Pere Aragonès han mantingut contactes telemàtics amb la número dos de Pedro Sánchez a la Moncloa, Carmen Calvo, per intercanviar noms de relators. L'exigència de la Generalitat és que fos internacional, però ara es conformen amb el fet que no sigui català.Els vuit diputats del PDECat a Madrid estan dividits, a grans trets, en dos grups. Hi ha cinc representants -Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Sergi Miquel, Ferran Bel i Feliu Guillaumes- que són més partidaris del diàleg amb l'Estat i que estarien disposats a permetre la tramitació sempre i quan hi haguessin avenços reals en el diàleg, però els altres tres -liderats per Míriam Nogueras- tenen una opinió diferent.Nogueras és partidària del "no a tot" cap a Sánchez i gaudeix de fil directe amb Puigdemont. L'acompanyen en aquest sector Toni Postius, que també és candidat a Lleida, i Lourdes Ciuró, cap de cartell a Sabadell. Ciuró, en l'executiva celebrada el 14 de gener a Waterloo, va proposar votar internament sobre la tramitació dels comptes, però finalment es va desestimar. A la sortida de la trobada, Puigdemont va situar la mediació internacional i neutral com a única manera de validar el tràmit dels pressupostos.

