A presó un veí de Terrassa acusat d'agressió sexual

La carretera de Rubí, a Sant Cugat és on s'hauria produït l'agressió sexual. Foto: GSV

Un jove de 19 anys i veí de Terrassa ha ingressat a presó per agredir sexualment una menor d'edat a una zona d'oci de Sant Cugat. Els fets van passar la matinada del 20 de gener a la carretera de Rubí, al mateix lloc on el passat cap de setmana es va produir una violació. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra aels vigilants de seguretat de la zona van retenir l'autor dels fets fins que van arribar els agents el van detenir. En aquest cas, a diferència dels fets del cap de setmana passat on els autors van ser dos menors, el veí de Terrassa és major d'edat i per això ha ingressat en presó provisional a l'espera del judici.Davant dels fets ocorreguts a Sant Cugat, l'alcaldessa, Carmela Fortuny, aquesta setmana s'ha reunit amb el cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Sant Cugat, Manel Rodríguez, per analitzar conjuntament els dos casos de presumpta agressió sexual que han succeït els darrers dies en una zona d’oci nocturn del municipi. Fortuny ha anunciat que s'incrementarà la vigilància a la zona i que l'Ajuntament estudia personar-se com acusació particular. Amb aquesta ja són tres les agressions sexuals que s'han produït en quinze dies al Vallès Occidental. L'última va ser diumenge 3 de febrer a Sabadell on hi va haver una agressió sexual múltiple a una noia de 18 anys . A hores d'ara ja hi ha vuit detinguts que són als jutjats de Sabadell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor