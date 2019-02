FOTOS Llancen pintura la seu del districte de Gràcia contra l'enderroc de Ca la Trava

Concentració per evitar l'enderroc de Ca La Trava. Els manifestants hi han desplegat una pancarta. També han tallat el trànsit de la Travessera de Gràcia durant uns minuts i han llençat pintura contra la façana de la seu del Districte @Ca_LaTrava @btvnoticies pic.twitter.com/KVCjTIRjQP — Sílvia Gutiérrez (@Silvia_Gutier) 7 de febrer de 2019

Ja estem davant de Ca la trava! Ni avui ni mai serà pisos de luxe ✊🏾



Que mori l’especulació! pic.twitter.com/1bpNQAljtZ — 🏴Ca La Trava Resisteix 🔥🏗️🔥 (@Ca_LaTrava) 7 de febrer de 2019

ENDERROC ATURAT! 💪🏾



Però només és el començament del conflicte, quan tornin a venir ens tornaran a trobar de cara.



🔥 SI CA LA TRAVA VA A TERRA GRÀCIA EN PEU DE GUERRA 🔥



Ni oblidem, ni perdonem. No són suïcidis són assassinats.



Que la ràbia us desbordi. pic.twitter.com/9XIXIiqhG7 — 🏴Ca La Trava Resisteix 🔥🏗️🔥 (@Ca_LaTrava) 7 de febrer de 2019

Manifestants encenen bengales contra la demolició de Ca La Trava Foto: ACN

Manifestants contra la demolició de l'edifici de Ca La Trava Foto: Twitter Ca La Trava

Una quarantena de persones s'ha concentrat a la porta de l'edifici Ca la Trava, desallotjat el 18 d'octubre de 2018, en contra del seu enderroc per construir pisos de luxe, segons la versió dels manifestants. La concentració ha començat a les vuit del matí davant el número 154 de la Travessera de Gràcia.A quarts de deu els manifestants han començat a cridar consignes contra l'especulació mentre almenys tres d'ells que havien accedit al terrat de l'edifici a través d'un altre immoble, han penjat una pancarta i han encès bengales, mentre es col·locaven contenidors per tallar el trànsit de Travessera de Gràcia. En no veure moviments relacionats amb l'enderroc han abandonat l'espai i s'han dirigit a la seu del districte de Gràcia, situada a la plaça Vila de Gràcia, on han llançat pots de pintura vermella contra la façana. Han desconvocat la protesta a les deu del matí.

