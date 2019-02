Cs amenaça el Govern

Lorena Roldán, diputada de Ciutadans, ha pujat al faristol del Parlament brandant el "document de la vergonya". Es referia a la proposta de 21 punts proposats per Quim Torra a Pedro Sánchez en el qual es defensa un "pacte d'Estat" que inclogui l'autodeterminació. En una interpel·lació dirigida al vicepresident Pere Aragonès, Roldán ha considerat un "insult" la negociació entre l'Estat i la Generalitat, i ha assenyalat que Sánchez "s'agenolla" perquè "no coneix la decència"."La major amenaça del 155 són vostès. Si no trepitgessin els drets dels catalans, ningú en parlaria", ha ressaltat la diputada de Ciutadans. Roldán ha interpel·lat directament Miquel Iceta, primer secretari del PSC, perquè està "abandonant milions de catalans". "Gaudeixin del que queda de Sánchez, perquè quan hi hagi eleccions el traurem de la Moncloa. I perdran el premi gros que els ha tocat", ha insistit.Un discurs dur, com és habitual, que escalfa la retòrica relacionada amb la manifestació convocada per PP, Ciutadans i Vox per aquest diumenge a la Plaza Colón de Madrid contra la figura de "relator" en les converses per trobar una sortida al conflicte polític. "Vostès governen contra els catalans", ha assenyalat Roldán, que s'ha queixat de l'acció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Comissió Europea i d'una "agressió" a un regidor del partit taronja a Torroella de Montgrí.

